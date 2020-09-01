شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة استخراج التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة (التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين) عبر خدمات الجوازات على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية؛ بالتعاون مع ⁧وزارة التعليم⁩، ومركز المعلومات الوطني ولجنة الاستثناءات. وأوضحت الجوازات أن خطوات تنفيذ الخدمة تتمثل فيما يلي: – الدخول لمنصة أبشر. – خدماتي. – الجوازات. Advertisements – مركز الرسائل والطلبات للجوازات. – طلب جديد. – المديرية العامة للجوازات. – تصاريح السفر الاستثنائية. – تصريح سفر للدراسة بالخارج. – تأكيد وإرسال الطلب.

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