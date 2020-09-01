وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، محمد بن سلمان، أحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع تم رصدها وطُلب التحقيق فيها.
وأشارت "واس"، إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجدت فسادا ماليا في وزارة الدفاع مرتبطا بالفريق الركن، فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، والأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.
وأكدت "واس" أنه بناء على ما تقدم صدرت الأوامر الملكية بالآتي:
- إنهاء خدمة الفريق الركن، فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
- الموافقة على ما عرضه علينا ولي العهد السعودي بتكليف الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
- يعفى الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.
- إحالة كل من: ( 1- يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2 ـ محمد بن عبد الكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبد الرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن علي بن محمد الخليفة) للتحقيق.
- تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يأمر بإنهاء خدمة قائد عسكري رفيع وأمير سعودي ويحيلهما للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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