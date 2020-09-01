الملك سلمان يأمر بإنهاء خدمة قائد عسكري رفيع وأمير سعودي ويحيلهما للتحقيق

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، محمد بن سلمان، أحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع تم رصدها وطُلب التحقيق فيها.

وأشارت "واس"، إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجدت فسادا ماليا في وزارة الدفاع مرتبطا بالفريق الركن، فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، والأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.

وأكدت "واس" أنه بناء على ما تقدم صدرت الأوامر الملكية بالآتي: