أمر ملكى فى السعودية بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالة ضباط للتحقيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر اليوم أمر ملكى في المملكة العربية السعودية، بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صدر الأمر الملكى و فيما يلي نصه : الرقم : أ / 7 التاريخ : 12 / 1 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود Advertisements ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ . وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ. وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28

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