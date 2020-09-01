اخبار الخليج

أمر ملكى فى السعودية بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالة ضباط للتحقيق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى فى بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالة ضباط للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر اليوم أمر ملكى في المملكة العربية السعودية، بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"،  صدر الأمر الملكى و فيما يلي نصه :

الرقم : أ / 7

التاريخ : 12 / 1 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

Advertisements

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28

  

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمر ملكى فى السعودية بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالة ضباط للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا