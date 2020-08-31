شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من «التجارة» لوكالة سيارات بشأن ضمان المركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألزمت وزارة التجارة، وكالة سيارات بالتقيّد بالأنظمة وعدم إلغاء كامل ضمان المركبة في حال تركيب نظام Apple CarPlay خارج الوكالة. وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “حفاظا على حقوق المستهلك.. التجارة تلزم وكالة سيارات بالتقيّد بالأنظمة وعدم إلغاء كامل ضمان المركبة في حال تركيب نظام (Apple CarPlay) خارج الوكالة”.

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