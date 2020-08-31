شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوقف طبيباً صور «مناطق حساسة» لمرضى ونشرها على مواقع التواصل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الإثنين، قرارا بإيقاف طبيب عن ممارسة المهنة لمخالفته أخلاقيات مزاولة المهنة. جاء ذلك إثر قيام الطبيب بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد عمليات تجميل وقام الطبيب بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

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