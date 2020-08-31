شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من «التعليم» للطلاب وأولياء الأمور بشأن «منصة مدرستي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت وزارة التعليم، الطلاب وأولياء الأمور للدخول إلى موقع العودة إلى المدارس عبر هذا الرابط (اضغـط هنـا) لمتابعة وفهم كل ما يخص منصة مدرستي.
وقالت الوزارة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”: “مع بداية العام الدراسي، الجميع يسأل عن كيفية الاستفادة من منصة مدرستي لتطبيق التعليم الالكتروني، عليكم زيارة موقع العودة إلى المدارس ستجد كل ما يلبي احتياجاتك لفهم ما يخص منصة مدرستي بشكل جيد”.
يذكر أن مدرستي هي نظام إدارة تعلم إلكتروني، يضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات.
كما تدعم منصة مدرستي تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل.
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