سانا: مقتل عسكريين اثنين وجرح 7 آخرين من الجيش السوري في غارات إسرائيلية

© REUTERS / OMAR SANADIKI

وتصدت صواريخ الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية تم إطلاقها باتجاه ريف دمشق الجنوبي الشرقي، وتسبب ذلك في مقتل اثنين من العسكريين وإصابة سبعة آخرين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من الصواريخ المعادية في سماء ريف دمشق الجنوبي.

وأكد المصدر أن العدوان نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية سورية، انطلاقا من سماء الجولان المحتل.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت حتى هذه اللحظة من إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، فيما بدأ العمل في هذه الأثناء على تقييم الأضرار.