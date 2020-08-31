الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق... فيديو

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من الصواريخ المعادية في سماء ريف دمشق الجنوبي.

وأكد المصدر أن العدوان نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية سورية، انطلاقا من سماء الجولان المحتل.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت حتى هذه اللحظة من إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، فيما بدأ العمل في هذه الأثناء على تقييم الأضرار.

ووفقا لوكالة "سانا" للأنباء، فإن الغارات أدت إلى مقتل عسكريين اثنين وجرح 7 آخرين من عناصر الجيش السوري، واستهدفت مواقع عسكرية جنوب دمشق.