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وقال ابن زايد: "السلام خيار استراتيجي لكن ليس على حساب قضية فلسطين".
وتابع، في كلمة له وجهها للجالية الفلسطينية: "الإمارات هي بلدهم الثاني، مشددا على تمسك بلاده بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
ووصلت، اليوم الإثنين، أول رحلة جوية تجارية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، وعلى متنها وفد أمريكي وإسرائيلي رفيع المستوى، وذلك في إطار اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
وأقلعت الطائرة من مطار "بن غوريون" بالعاصمة الإسرائيلية، وأظهر موقع بيانات الرحلات الجوية أن الرحلة عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية، وصولا إلى أبوظبي.
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العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
كانت هذه تفاصيل خبر مخاطبا الجالية الفلسطينية... ولي عهد أبوظبي: اتخذنا هذا القرار السيادي لصالح السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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