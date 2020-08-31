الرئيس الفرنسي يصل بيروت ويستهل زيارته بلقاء السيدة فيروز

© REUTERS / POOL

وأعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، أن الرئيس الفرنسي سيستهل زيارته بلقاء مع السيدة فيروز في منزلها بعيداً عن وسائل الإعلام، وعند الساعة الـ11 من مساء اليوم يلتقي رئيس الوزراء الأسبق سعد الدين الحريري.

وسينتقل الرئيس الفرنسي غداً الثلاثاء، عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، إلى محمية أرز جاج للاحتفال بمئوية لبنان الكبير، ومن ثم زيارة مرفأ بيروت، على أن يعقد لقاء مع مع ممثلي الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني المجندين لبناء المرفأ والمدينة على متن حاملة الطوافات "لو تونير"، ولقاء مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة الذين ساعدوا في البناء.

وعند الساعة الواحدة والنصف ظهرا يعقد حفل الاستقبال الرسمي في قصر بعبدا، وغداء رسمي يقيمه الرئيس ميشال عون على شرف الرئيس ماكرون، وبعد ذلك زيارة إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي. Advertisements

وسيعقد ماكرون لقاء مع البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي، في قصر الصنوبر، ومن ثم لقاء مع المسؤولين السياسيين اللبنانيين في قصر الصنوبر، ويختتم الزيارة بمؤتمر صحافي في قصر الصنوبر، يشارك فيه الإعلاميون المعتمدون.

يذكر أن الرئيس ماكرون زار بيروت بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب، معلناً وقوف فرنسا إلى جانب لبنان.

وخلف الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت 195 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف مصاباً، وشرد أكثر من 300 ألف شخص.