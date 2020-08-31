شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين و7 مصابين إثر ضربة جوية إسرائيلية على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة رويترز، عن الإعلام السورى، إن ضربة جوية إسرائيلية أسفرت عن سقوط شهيدين و7 مصابين. ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية في جنوب البلاد اليوم الاثنين. وأحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب على التقرير.

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