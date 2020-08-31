شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى ريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تتصدى لاهداف معادية فى سماء ريف دمشق وتتصدى لعدد من الصواريخ. وقال مصدر عسكرى سورى إن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ إسرائيلية

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