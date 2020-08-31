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البرهان يعود إلى السودان بعد حضور توقيع اتفاق السلام فى جوبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد إلى الخرطوم قادما من جوبا، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ترافقه عضوتا مجلس السيادة عائشة السعيد ورجاء نيكولا، بعد حضور حفل توقيع اتفاق السلام بين حكومة السودان و "الجبهة الثورية" بالأحرف الأولى اليوم.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، دعا عبد العزيز الحلو زعيم "الحركة الشعبية – شمال – جناح الحلو"، وعبد الواحد نور زعيم "حركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد نور"، إلى اللحاق بركب السلام في السودان.

وقال البرهان، في كلمته خلال حفل توقيع اتفاق السلام، "وضعنا أرجلنا في بداية المسار الصحيح لبناء الوطن، ومهدنا الطريق لأسس البناء الوطني، الذي سيقودنا إلى ترميم اللحمة الوطنية لنكمل مسيرة التغيير".

وكان في استقبال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بمطار الخرطوم، عضو مجلس السيادة الفريق الركن إبراهيم جابر، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي.  

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