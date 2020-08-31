شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يجرى حركة جزئية فى صفوف ولاة الولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، حركة جزئية في صفوف ولاة الولايات، وشملت الحركة، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية إنهاء مهام ثمانية ولاة، وتعيين 17 واليا جديدا.

كما أنهى الرئيس تبون مهام 6 ولاة منتدبين وعين 14 واليا منتدبا جديدا.

Advertisements

ومددت الجزائر اليوم الاثنين، حظر التجوال وإجراءات الحجر الصحي الجزئي المفروضة في 18 ولاية من بينها العاصمة بسبب انتشار فيروس كورونا، لمدة شهر، بينما رفعته عن 19 ولاية أخرى.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية مساء اليوم، أنه تقرر رفع إجراءات الحجر الجزئي الـمنزلي لـ19 ولاية التي تحسن وضعها الصحي بشكل واضح وهي: سوق أهراس، وتيسمسيلت، والجلفة، ومعسكر، وأم البواقي، وباتنة، وبسكرة، وخنشلة، والـمسيلة، والشلف، وسيدي بلعباس، وبرج بوعريريج، وورقلة، وبشار، وقسنطينة، وسطيف، وأدرار، والأغواط والوادي.

وأضاف البيان، أنه تقرر تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة ثلاثين يوما ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحا في 10 ولايات هي الجزائر العاصمة وبومرداس، والبويرة، وغليزان، والـمدية، والبليدة، وتيبازة، ووهران، وعنابة، وبجاية.