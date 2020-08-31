المغرب: 1191 إصابة جديدة بكورونا و1240 حالة شفاء خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 1191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 62590 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل المختبرية، قد بلغ مليون و871 ألفا و744 شخصاً منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1141 حالة. كما تم تسجيل 1240 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 47595 شخصاً.
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