حريق غابات على الحدود التركية السورية

هطاي / الخليج 365

-أدى الى تضرر دونمين من الغابات في الجانب التركي فيما لاتزال النيران متواصلة في الطرف السوري

- يعتقد أن الحرائق ناجمة عن هجمات نظام الأسد على جبل التركمان بريف اللاذقية

امتدت نيران حرائق غابات من الجانب السوري إلى الأراضي التركية عند الحدود بين البلدين.

واتسع نطاق حريق نشب في غابات على الجانب السوري المقابل لقضاء "يايلا داغي" بولاية هطاي التركية (جنوب)، ليصل الأراضي التركية.

ووفق معلومات حصلت عليها الخليج 365، تسبب الحريق في تضرر مساحة قدرها حوالي دونمين (الدونم 1000 متر مربع) من غابات الصنوبر التركية.

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وتوجهت فرق الإطفاء التابعة لإدارة غابات يايلا داغي إلى الحدود، وتمكنت من السيطرة على الحريق في الجانب التركي فيما يتواصل الحريق في الجانب السوري.

وفي وقت سابق الاثنين، اندلع حريقان، في غابات بالجانب السوري المقابل لقضاء "يايلا داغي" بولاية هطاي التركية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من موقعين في جبل التركمان شمال غربي سوريا.

ويمكن مشاهدة أعمدة الدخان المتصاعدة، من المناطق الحدودية التابعة لقضاء يايلا داغي.

ويعتقد أن الحريقين نجما عن هجوم شنته قوات نظام الأسد على المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.