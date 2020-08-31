كورونا.. 9 وفيات بالجزائر و7 في لبنان و2 باليمن

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الجزائر، الإثنين، تسجيل 9 وفيات جراء كورونا، ولبنان 7، فيما رصد اليمن حالتين، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بتسجيل 9 وفيات، و348 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 266 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 44.494؛ منها 1.510 وفيات، و31.244 حالة تعاف.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 وفيات، و438 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 346 مريضا.

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وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17.308، منها 167 وفاة، و4.811 حالة تعاف.

وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية)، تسجيل وفاتين و5 إصابات، إضافة إلى 8 حالات شفاء.

وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.958، بينها 566 وفاة، و1.131 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.



وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 25 مليونا و522 ألفا، توفي منهم أكثر من 852 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليون و813 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.