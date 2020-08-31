إثر مخالطته مليشيا حفتر.. وفاة موظف بكورونا في حقل الشرارة الليبي

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، الإثنين، وفاة أحد موظفيها في حقل "الشرارة" النفطي (جنوب)، إثر إصابته بفيروس "كورونا" بعد مخالطته لأفراد من حرس المنشآت النفطية (مليشيا خليفة حفتر) والمرتزقة الأجانب.

وبدعم من الإمارات وروسيا ودول أخرى، تغلق مليشيا الجنرال الانقلابي حفتر، منذ 17 يناير/كانون الثاني الماضي، منشآت وحقولا نفطية، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاج كبّد ليبيا خسائر بمليارات الدولارت، حسب تقدير مؤسسة النفط.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن استمرار تواجد المرتزقة الأجانب وحرس المنشآت في حقل الشرارة، وعدم التزامهم بإجراءات الوقاية من كورونا، تسبب في وفاة "ولتر پاركو"، فلبيني الجنسية.

وأوضحت أن أفراد حرس المنشآت النفطية والمرتزقة الأجانب يتنقلون داخل الحقل وخارجه بشكل مستمر بالمخالفة ودون التقيد بالإجراءات الوقائية التي وضعتها كل من مؤسسة النفط وإدارة الحقل، بعد تفشي الفيروس في البلاد.

وأوضحت أن "پاركو" عمل كفني ميكانيكا سيارات في الحقل، الذي التحق به في يناير الماضي، ولم يغادره منذ هذا التاريخ.

وقال رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، في البيان: "أتقدم باسمي وباسم المؤسسة الوطنية للنفط بأحر التعازي لعائلة الموظف ولتر وكذلك لزملائه".

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وتابع: "يؤسفني جدا تردي الأوضاع الأمنية والآن الصحية في الحقول النفطية، التي خرجت عن سيطرتنا بالكامل".

وأردف: "لم تتمكن إدارة شركة اكاكوس للعمليات النفطية (مشغلة حقل الشراراة) وإدارة حقل الشرارة من حماية الموظفين من انتشار الوباء داخل الحقل، لعدم التزام حرس المنشآت النفطية والمرتزقة الأجانب بالإجراءات الوقائية، وسنقوم بإخلاء الحقل وإيقاف العمليات به نهائيا".

وأفاد "صنع الله" بأنه تم "وضع خطة حجر صحي كامل لمدة أسبوعين، تشمل العاملين بالحقل، للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم".

وكانت مؤسسة النفط أعربت، في وقت سابق الإثنين، عن "الاستياء الشديد" إزاء استمرار عسكرة حقول النفط، بعد أن اقتحم 20 مسلحا من مليشيا حفتر حقل الشرارة، السبت، متجاهلين تدابير الوقاية من الفيروس.

وانتعشت آمال الليبيين باستعادة إنتاج وتصدير النفط إلى مستواه قبل الإغلاق، بعد إعلان كل من فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة وعقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، عبر بيانين متزامنين، في 21 أغسطس/آب الجاري، وقفا لإطلاق النار والأعمال القتالية.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.