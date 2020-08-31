ترحيب دولي باتفاق السلام السوداني

اسطنبول/ الخليج 365

رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، الإثنين، بالتوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وسط دعوات لانضمام بقية الفصائل المسلحة إلى الاتفاق.

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إن "اتفاق السلام هو خطوة مهمة في إعادة الأمن والكرامة والاستقرار لسكان المناطق المتضررة من الصراع في البلاد".

وأكد البيان أنه "من الضروري أن يعقب الاتفاق الرسمي جهود سلام ومصالحة محلية في المناطق المتضررة من الصراع".

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وفي وقت سابق الإثنين، نقل التلفزيون الرسمي بالسودان، بثا مباشرا من جوبا عاصمة جنوب السودان؛ لمراسم توقيع حكومة الخرطوم وقادة الجبهة الثورية (حركات مسلحة) على اتفاق السلام، والذي تضمن 8 بروتوكولات، أبرزها تقاسم السلطة، والثروة، والعدالة الانتقالية.

ودعت الخرطوم حركتي "تحرير السودان" و"الحركة الشعبية - شمال" المسلحتين إلى الانضمام لاتفاق السلام في البلاد.

وتركزت وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان.

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