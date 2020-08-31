وزير الخارجية القطري يبحث مع هنية أوضاع غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت حركة "حماس"، الإثنين، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، بحث مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان مقتضب، إن "هنية تلقى اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، حول الأوضاع في قطاع غزة".

ولم يوضح البيان أي تفاصيل أخرى بشأن الاتصال، فيما لم تصدر الخارجية القطرية على الفور أي بيانات أو تصريحات عن الاتصال.

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت حركة "حماس"، التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد جولة اتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي.

والأحد، كشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (تتبع وزارة الخارجية القطرية)، السفير محمد العمادي، عن "استمرار الجهود والاتصالات الحثيثة" من أجل التوصل إلى تفاهمات تهدئة في غزة.

ومطلع أغسطس/ آب الجاري، ساد قطاع غزة حالة من التوتر العسكري، بعد شن الجيش الإسرائيلي غارات شبه يومية على مواقع يقول إنها تابعة لـ"حماس"، بدعوى إطلاق بالونات حارقة من داخل غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.