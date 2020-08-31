مصدر موريتاني: رئيس البلاد لم يعلن عدم ترشحه لولاية ثانية

نواكشوط / محمد البكاي/ الخليج 365

نفى مصدر موريتاني، صحة أنباء تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم ترشح الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد الشيخ الغزواني، لولاية رئاسية ثانية عام 2024، وفق إعلام محلي.

ونقل موقع "صحراء ميديا" عن المصدر دون تسميته، قوله إن "ما أشيع عن عدم ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثانية لا أساس له من الصحة، الرئيس لم يصرح مؤخراً لأي وسيلة إعلامية أو جهة أخرى".

وأضاف المصدر أن "أي حديث من هذا القبيل سابق لأوانه وما تم تداوله يدخل في إطار التشويش السياسي".

Advertisements

والاثنين تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن ولد الغزواني أدلى بتصريحات تفيد بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

وحتى الساعة 18.15 تغ، لم يصدر تعقيب من الرئاسة الموريتانية.

وانتخب ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا العام الماضي، ويمنحه الدستور الحق في الترشح لولاية رئاسية ثانية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.