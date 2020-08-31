الحكومة الفلسطينية تقرر استئناف العام الدراسي تدريجيا

رام الله/ عوض الرجوب/ الخليج 365

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، الإثنين، استئناف العام الدراسي الجديد لمراحل التعليم الأساسي في الضفة الغربية تدريجيا اعتبارا من الأحد المقبل.

وأفادت وكالة أنباء "وفا" الرسمية أن المجلس أقر في جلسته الأسبوعية، بدء العام الدراسي بدوام طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع الأساسي، على أن يلتحق بهم طلبة الصفوف من الخامس وحتى الحادي عشر بعد أسبوعين.

وسبق أن انتظمت الدراسة لطلبة الثانوية العامة في الضفة الغربية في العاشر من أغسطس/ آب الجاري.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الماضي في إصدار الشهادات المدرسية للطلبة، بعد تعذر التحاقهم بالمدارس في النصف الثاني نظرا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا التي فرضت في مارس/آذار الماضي.

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وكانت مدارس (أساسي وثانوي) قطاع غزة بدأت عامها الدراسي في الثامن من أغسطس/آب، وسط إجراءات وقائية لمكافحة فيروس كورونا.



كما أقر المجلس تعيين 1900 معلم ومعلمة، وتخصيص قناة تعليمية ضمن القنوات المحلية لبث المناهج الدراسية لجميع الصفوف.

وحتى مساء الإثنين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 7 وفيات و875 إصابة جديدة بالفيروس في الضفة وغزة، وتعافي 1031 مريضا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 29 ألفا و938، منها 173 وفاة.

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