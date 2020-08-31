الإمارات.. مصرع 3 جراء انفجارين بمطعمين

أبو ظبي/ الخليج 365

لقى 3 أشخاص، مصرعهم، الإثنين، جراء انفجارين بمطعمين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ومدينة دبي، جراء خلل في خطي غاز، وفق مصدرين.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي، في بيان إن الشرطة تعاملت مع "انفجار ناتج عن تمديدات غاز (خط إمداد غاز ) في أحد مطاعم العاصمة"، دون توضيح أكثر.

وأضاف: "نتج عن الحادث وفاة شخصين، أحدهما كان في الموقع وتأثر بشكل مباشر، والآخر توفي جراء سقوط قطعة أسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة".

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وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ذكرت في وقت سابق أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات بين البسيطة والمتوسطة، دون تفاصيل.

فيما أفادت صحيفة البيان الإماراتية، بأن "فرق الدفاع المدني في دبي تمكنت من السيطرة على حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية".

وأضافت: "تبين أن الحريق ناجم عن انفجار نتيجة تسرب غاز، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب تداعيات الانفجار وتمت السيطرة عليه".

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