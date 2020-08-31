شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية يلزم القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالبروتوكولات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بإلزام منشآت القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة والموصى بها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المتعلقة بجائحة كورونا (COVID-19)، وذلك عن طريق الدخول علىالموقع الإلكترونيللسلامة والصحة المهنية.

ويهدف هذا القرار إلى المحافظة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق البروتوكولات الوقائية والمعايير الصحية في بيئة العمل كافة، حيث يقوم صاحب المنشأة بالدخول عبر الرابط وتسجيل بيانات المنشأة، ثم تعبئة عناصر التقييم الذاتي، ويستهدف القرار جميع المنشآت بمختلف أحجامها.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتمدت في وقت سابق الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل.