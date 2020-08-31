- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: طمس هيكل «المركبة» مخالفة غرامتها 10 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن طمس رقم هيكل المركبة، يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة، والغرامة المالية وحجز المركبة.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “يجب على قائد المركبة الحرص على عدم طمس رقم هيكل المركبة؛ فهو بمثابة هويتها التي تُعرف بها”.
وأضافت الإدارة العامة للمرور أن عقوبة هذه المخالفة تتمثل في الغرامة المالية 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال بالإضافة إلى حجز المركب حتى إزالة المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: طمس هيكل «المركبة» مخالفة غرامتها 10 آلاف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.