من هو مصطفى أديب المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان؟

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

جاء ذلك بعدما حصل أديب، على دعم غالبية النواب في البرلمان بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر"، إضافة إلى حصوله على توافق غالبية القوى السياسية حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان "تيار المستقبل" بزعامة الحريري و"حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" بقيادة السياسي وليد جنبلاط، من بين أوائل من رشحوا أديب في المشاورات الرسمية، التي استضافها الرئيس ميشال عون.

تاريخ مصطفى أديب

حصل أديب على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وبدأ حياته المهنية مدرسا للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات لبنانية وفرنسية.

وبدأ التدريس في كلية بيروت الحربية عام 2000، وتولى منصب مستشار نجيب ميقاتي حتى أصبح سفير لبنان في ألمانيا عام 2013.

وعمل أستاذا متفرغا في الجامعة اللبنانية، بحسب شبكة "إم تي في" اللبنانية، التي أشارت إلى أنه تولى منصب رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، لبنان 31 أغسطس 2020 Advertisements

كما أصبح عضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية والجمعية العربية للعلوم السياسية والجمعية الدولية للقانون الدستوري والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم.

ولفتت الشبكة اللبنانية إلى أن مصطفى أديب كان ممثلا لنجيب ميقاتي، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد في عام 2005 و2006.

ولفتت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن أبرز المشاركين في مشاورات تكليف أديب هم "كتلة تيار المستقبل - كتلة الوفاء للمقاومة - كتلة التكتل الوطني - كتلة التكتل الوطني - الكتلة الوسطية - الكتلة القومية الاجتماعية - كتلة اللقاء التشاوري - تكتل لبنان القوي - كتلة نواب الأرمن - كتلة التنمية والتحرير".

وكانت أول تصريحات مصطفى أديب بعد تكليفه بتشكيل الحكومة أنه لا وقت للكلام والوعود والتمنيات، وأن الوقت قد حان للعمل بكل قوة وبتعاون الجميع.

كما أشار إلى وجود قلق كبير لدى اللبنانيين على الحاضر والمستقبل، مؤكدا أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون في فترة قياسية.