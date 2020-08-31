من يملك مفاتيح السلام في السودان... الموقعون في جوبا أم الممتنعون في دارفور؟

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

طاولة سلام واحدةقال الخبير الاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور، إن إعلان الحكومة والجبهة الثورية عن موعد توقيع اتفاق السلام، ليس هو الموعد الأول الذي يتم الإعلان عنه، وقد حدث هذا أكثر من مرة ويوم التوقيع تحدث خلافات ولا يتم أي شىء على أرض الواقع، نتمنى أن يتم التوقيع غدا كما أعلن، لكن هذا التوقيع لو تم هو توقيع جزئي طالما ظلت بعض الفصائل خارج الاتفاق، حيث تظل الحركات التي لم توقع شوكة في خاصرة الدولة ككل وفي خاصرة السلام.

وأضاف لـ"سبوتنيك"، لكن يمكننا القول أن أي توقيع مع أي من الاطراف يعتبر خطوة إلى الأمام، حيث أن المعلن هو توقيع جبهة مالك عقار والجبهة الثورية، لكن إلى الآن لا ندري من الذي سيوقع في هذه الاتفاقية، لكن أي خطوة في هذا الاتجاه سوف ترفع من معنويات الشعب السوداني والذي عانى كثيرا من ويلات الحرب، وتجعله ينتظر أن تلحق البقية بركب السلام.

وحول تشابة التوقيع الجزئي المعلن عنه مع ما كان يحدث في عصر البشير قال تاور، إن الحل الشامل يكمن في السلام الشامل، بأن يجلس الجميع على مائدة واحدة ويكون هناك اتفاق واحد يوقع عليه الجميع ويكوِّن سلاما نهائيا، لكن في ظل الظروف الحالية والانقسامات والمسارات المتعددة يعد هذا التوقيع خطوة إيجابية إلى الأمام.

مشهد معقد

وتعليقا على الآراء التي تتحدث عن خطأ عملية التفاوض لأن الحركات المسلحة هي سودانية قال تاور، هذا الأمر غير صحيح لأن الحركات المسلحة لم تكن جزءا من الوثيقة الدستورية وقد انضمت بعد توقيع الوثيقة الدستورية والتي ذكرت في بنودها أنها ستصل معها إلى سلام في مدة أقصاها ستة أشهر، لكن مع تعدد المسارات والجماعات والرؤى، نظرا لأنه ليس كل الحركات والجماعات على رأي واحد ما عقد المشهد أكثر، بل إن كل مجموعة لها رأي معين ومطالب مختلفة، وتكاد الفترة الانتقالية أن تنتهي دون أن تصل معها الحكومة إلى حلول وقد يستمر الأمر لفترة أطول، ما تريده الحكومة هو تحقيق جزء من السلام قد يكون محفز للآخرين.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

السلام لا يجزأ

من جانبه قال المحلل السياسي السوداني الدكتور ربيع عبد العاطي، إن أي اتفاق سلام بدون الحركات الكبرى مثل جيش تحرير السودان والحركة الشعبية -شمال، هى اتفاقيات تشبة البركان الذي يهدأ فقط، لذا فمثل تلك الاتفاقيات لا تصمد كثيرا أمام المشكلات التي تواجه البلاد.

وأضاف لـ"سبوتنيك"، قضية الحرب والسلام ليست من القضايا التي يمكن أن نجزئها بمثل ما حدث في تاريخ السودان، فالنظام السابق عندما جزأ عملية السلام كانت هناك انفجارات هنا وهناك بوتيرة سريعة جدا، وبالتالي أرى أن اتفاقات السلام الجزئية لا يمكن أن تؤدي إلى إقرار السلام، بالإضافة إلى أن السلام نفسه أصبح سلعة وبالتالي أصبح هناك عروض للسلام وبالتأكيد هناك عروض للحرب.

السلام والحرب سلعة

وتابع عبد العاطي، عندما يصبح السلام سلعة والحرب سلعة بالتأكيد أننا لن نصل إلى البر الآمن ويتحقق السلام، وستظل هذه المنافسة بين الحرب والسلام قائمة في دلالة واضحة على ماحدث في السودان منذ الاستقلال وحتى الآن، حيث لم تصمد أي اتفاقيات جزئية منذ عهد النميري في السبعينات وحتى الآن، والذي أدى إلى انفصال جنوب السودان هو اتفاق سلام، وظلت الحركات التي احتضنت بواسطة حكومة جنوب السودان سواء كانت الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو والتي بقيت كما هي، وكذلك اتفاقيات دارفور وسلام الدوحة والذي انضمت له حركات وبقيت أخرى بالخارج، وكلها كانت اتفاقيات جزئية لا تثمن ولا تغني من جوع.

ولفت المحلل السياسي إلى أن أي اتفاقات جزئية تستثني البعض وتسير في اتجاه البعض الآخر سوف لن يكتب لها الدوام والاستمرار وهي المنافسة بين الحرب والسلام. Advertisements

إعلان حرب

أما رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة منصور أرباب فأكد ان أي اتفاق سلام جزئي سيعيد الحرب مرة أخرى، وكل التجارب التي حدثت في السودان شاهدة على ذلك.

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وقال أرباب لـ"سبوتنيك"، إن حكومة الإنقاذ وحدها في عهد البشير وقعت حوالي خمسين اتفاقية سلام جزئي ولم يحصل السلام في السودان، وكذلك الحكومة الانتقالية الحالية تقوم بالتوقيع مع من اختارتهم للتوقيع معها فقط.

لذلك لو وقعت الحكومة الانتقالية الحالية مع من انتخبتهم للتوقيع معها فقط "الجبهة الثورية"، وهذا الأمر يعتبر إعلان حرب من جانب الحكومة الانتقالية الحالية على الآخرين الذين رفضت أن تفاوضهم.

وأعلن فريق الوساطة التي تشرف على مفاوضات السلام السودانية في جنوب السودان، أنّ الجبهة الثورية والحكومة السودانية، يوم الجمعة الماضي، وقعتا بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر في جوبا، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وأشار فريق الوساطة إلى أن الاتفاق لن يشمل حركات ذات وزن كبير مثل جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وقال بيان صادر عن الوساطة"، أمس، إن وفدا الحكومة وحركات الكفاح المسلح مسار دارفور توصلا إلى اتفاق كامل حول ملف الترتيبات الأمنية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بقوات حفظ الأمن في دارفور من حيث قيادة وتكوين هذه القوات وانتشارها.