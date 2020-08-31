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وأضاف البيان: "في إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع، التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل جائحة كورونا التي حلت بقطاع غزة، فضلا عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".
يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة شهد قطاع غزة استهدافات وغارات متعددة من قبل إسرائيل ردا على إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس تعلن التوصل إلى تفاهم لوقف التصعيد الإسرائيلي على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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