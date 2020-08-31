نتنياهو: حصول الإمارات على طائرات "إف-35" ليس جزءا من اتفاق التطبيع

القدس-سبوتنيك. وقال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "صفقة طائرات أف-35 ليست جزءا من اتفاق التطبيع مع الإمارات"، مضيفا أن "مستشار الأمن القومي الأميركي أكد على أن الإدارة الأميركية ملتزمة بشكل كامل بتفوق إسرائيل النوعي والعسكري في المنطقة".

وعن اتفاق التطبيع، علق نتنياهو، "طلبت من الوفد الإسرائيلي في الإمارات العمل بسرعة لتوقيع اتفاق سلام رسمي قريبًا في واشنطن"، مضيفا "الوفد الإسرائيلي في الإمارات سيعمل على إنجاز وتوقيع العديد من الاتفاقات، وسيكون سلاما مبنيا على التعاون الاقتصادي بين البلدين". وعلق على الزيارة بقوله، "هذا يوم تاريخي لكل مواطني إسرائيل نتوج من خلاله عقيدة إقامة السلام مقابل السلام".

وعن العلاقات مع الدول الإسلامية والعربية، قال نتنياهو، إنه يلتقي مع عدد من القادة في العالم الإسلامي "أكثر بكثير مما يعتقده الآخرون"، مؤكدا أن "إسرائيل دولة قوية، ما سيضطر الدول العربية إلى صنع السلام معها".