ماكرون: أعود إلى بيروت لاستعراض مستجدات المساعدات الطارئة وتهيئة ظروف إعادة الإعمار

باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين "أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين. وكما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار".

ويستعد ماكرون للتوجه إلى لبنان يوم غد الاثنين في محاولة جديدة للضغط على قادته لإجراء إصلاحات جذرية في أعقاب الانفجار الذي وقع هذا الشهر وخلف 181 قتيلاً.

وزار ماكرون بيروت في فترة سابقة، وكان أول رئيس في العالم يفعل ذلك بعد الانفجار في مرفأ بيروت.

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ووعد ماكرون الشعب اللبناني بأن المساعدات الإنسانية ستأتي لكنه شدد على الحاجة لإصلاحات سياسية جذرية لحل مشاكل البلاد وضمان دعم أطول أمدا.

وقال الرئيس الفرنسي للحشود التي استقبلته "أضمن لكم أن مساعدات (إعادة البناء) لن تسقط في أيد فاسدة".

هذا وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن ماكرون أعد لائحة العقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة، إن لائحة العقوبات التي لوح بها ماكرون شملت نبيه بري، رئيس مجلس النواب، وجبران باسيل، وزير الخارجية الأسبق، وسعد الحريري، رئيس الحكومة الأسبق، بحسب شبكة "العربية نت".