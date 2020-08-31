مصر... الحد الأدنى للتنسيق فى الدبلومات الفنية 2020

وبحسب موقع "أموال الغد"، فإن شهادة الثانوية العامة (تجارة – صناعة – زراعة) 60% فأكثر، ودبلوم الثانوية الفنية الصحي 75% أو أعلى.

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والثانوية الفنية (تجارة – صناعة – سياحة وفندقة – خدمة اجتماعية) دبلوم المدرسة الثانوية الخاصة بوزارة التعليم العالي 60% أو أكثر.

أما بالنسبة للطلاب الذين أخذوا شهادة الدبلوم من معهد الخدمة الاجتماعية، والتي تقل نسبتها الإجمالية عن 75% الى 65% ، فلا مانع من أن يقدموا أوراقهم مباشرة إلى الكليات وسيتم قبول أوراقهم وسيتم ترحيلهم للمستوى الثالث.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، الدكتور طارق شوقي، أعلن أمس الأحد عن بلوغ عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي، فيما بلغ عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.

بينما بلغ عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي، بينما بلغ عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي، كما وصل الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.