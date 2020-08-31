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وأضاف الفريق أول منصور أرباب يونس، رئيس الحركة في البيان، أن "ما تم اليوم من اتفاق في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان من توقيع على سلام جزئي لا يمثل إلا الذين وقعوا عليه، ولن يأتي بالسلام العادل والشامل المستدام الذي يحتاجه السودان منذ استقلاله وحتى اليوم".
وأشار إلى أن عملية سلام جوبا أسست وفق معايير خاطئة، طغت فيها عملية إقصاء محكم من بعض المجموعات وتم إقصاء غالب الحركات المسلحة من عملية السلام، لممارسة ثقافة المحاصصات وتم تقسيم منبر التفاوض.
ونتج عن مفاوضات جوبا اتفاق يعزز حالة الإنفلات الأمني والاحتقان السياسي والاجتماعي في مناطق الحرب، بحسب بيان حركة العدل والمساواة، والذي قال أيضًا إن الاتفاق بشكل الحالي يؤسس لمزيد من الانهيار الأمني في دارفور نتيجة لعملية الإقصاء الممنهج حتى للراغبين في الدخول لعملية السلام.
وتابع البيان: "مقاطعة ضحايا الحرب من النازحين واللاجئين لمنبر جوبا، وعزوف المجتمع الإقليمي والدولي عن دعمه ورعايته منبر جوبا، والغياب الكامل لكل الحركات المسلحة ذات الوزن أضعفت المنبر كمنصة لصناعة سلام عادل وشامل في السودان وأنتجت سلاما ناقصاً ومشوهاً".
وأكدت الحركة أنها ضد أي "عملية سلام جزئي لا يحل مشاكل البلاد وأنها ليست جزءاً من هذا الاتفاق، وستقف في صف ضحايا الحرب من النازحين واللاجئين".
كانت هذه تفاصيل خبر السودان... "العدل والمساواة" ترفض اتفاق جوبا للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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