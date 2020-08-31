الإمارات ترحب بدخول المواطنين القطريين إليها

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وأضافت حصة أنه فيما يخص حالة الإمارات العربية المتحدة فإن الإدعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية.
وتتهم الإمارات قطر بدعمها للإرهاب والتطرف، وعدلت في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية، وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
وقالت السفيرة الإماراتية إن "هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري -كما تشكو قطر- وفرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات" .
وأكدت حصة أن الإمارات العربية المتحدة سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تلتزم بالمجتمع المنفتح والمضياف، وأن المواطنين القطريين مسموح لهم زيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة.
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