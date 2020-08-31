"التعليم المصرية" تطلق موقعا لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2020

ويتيح الموقع لزائريه معرفة النتيجة بعد كتابة رقم الجلوس.
واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، الدكتور طارق شوقي، أمس الأحد، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.
وأعلن شوقي عن بلوغ عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي، فيما بلغ عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.
وبلغ عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي، بينما بلغ عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي، كما وصل الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.
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