الجزائر-سبوتنيك. وكشفت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 348 إصابة جديدة في الأربع وعشرون الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 44494 إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات 1510 وفاة، بعد تسجيل 09 وفيات جديدة في آخر 24 ساعة، كما غادر و 31244 مصاب المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، فيما تتواجد 29 حالة في العناية المركزة.
وتشهد المدن الجزائرية، وخاصة الساحلية منها عودة شبه كلية للحياة العادية، خاصة مع فتح الشواطئ والحدائق العامة، وتقليص ساعات الحجر الصحي في 29 ولاية.
هذا وأعلنت زارة التعليم العالي الجزائرية، اليوم الاثنين، موعدة استئناف الدراسة بشكل تدريجي لمزاولة النشاطات التعليمية حضوريا.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانا للوزارة، قالت فيه "إنه سيتم الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي حضوريا في دفعات للمحافظة على التباعد الاجتماعي والوقاية الصحية حسب البروتوكول الصحي، وقد اقترح القطاع تاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2020 لاستئناف الدراسة".
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض طفيف في إصابات "كورونا" في الجزائر... والإجمالي يقترب من 44500 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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