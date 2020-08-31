التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة كانت تستهدف السعودية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من دبي: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أمس (الأحد)، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، تجاه السعودية.

وقال الناطق باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، قال إنه تم اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار ابها الدولي دون وقوع أية اصابات أو اضرار بالمدنيين.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف و أمام هذه الأعمال الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية المنشآت المدنية والمدنيين.

Advertisements

وجدد تأكيده بأنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وخلال اليومين الماضيين اعترضت دفاعات التحالف العربي 3 طائرات مسيرة وصاروخاً باليستياً أطلقتهم المليشيا الانقلابية باتجاه الأراضي السعودية.

إدانة بحرينية

من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين "محاولة ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، من خلال طائرات مفخخة بدون طيار، في عمل ارهابي جبان يستهدف حياة المدنيين الآمنين وتدمير المنشآت المدنية، ويعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".