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رئيس البرلمان الليبى يشكر نظيره المصرى على تعازيه فى وفاة الشيخ الطيب العبيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، بخالص شكره وتقديره وامتنانه، لرئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، على تقديمه تعازيه للشعب الليبي في وفاة الشيخ "الطيب الشريف خيرالله العبيدي"، ومشاطرته للشعب الليبي أحزانه في وفاة الفقيد.

وقال المستشار عقيلة صالح في بيان له اليوم الاثنين، إن هذه المواقف تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين بلدين وشعبين الشقيقين.

كما ثمن رئيس مجلس النواب الليبى مواقف جمهورية مصر العربية الراسخة رئاسةً وبرلماناً وحكومةً وشعباً تجاه الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية.

 

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