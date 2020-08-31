شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بكورونا فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الإمارات اليوم الاثنين أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في يوم واحد منذ نحو شهرين.
وقال مكتب الاتصال الحكومي في تغريدة على تويتر إنه تم تسجيل 541 إصابة جديدة وحالتي وفاة، وهو أكبر عدد منذ تسجيل 683 حالة في الخامس من يوليو تموز.
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