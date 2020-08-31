شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت: صحة أمير البلاد فى تحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على تويتر أن رئيس الوزراء أبلغ الحكومة اليوم الاثنين بأن صحة أمير البلاد في تحسن. ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء الكويت: صحة أمير البلاد فى تحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.