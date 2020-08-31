شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى لبنانى: ماكرون يتابع تشكيل الحكومة الجديدة بنفسه لمنع المحاصصة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فادى عاكوم، الكاتب والمحلل السياسى اللبناني، إن تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة مصطفى أديب، جاءت تزامنا مع الزيارة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان لمحاولة حلحلة الأزمة التي تشهدها بيروت خلال الفترة الراهنة، ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسرعة تشكيل حكومة كفاءات لبنانية.

وأضاف الكاتب والمحلل السياسى اللبناني، خلال برنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن مصطفى أديب سيكون عليه تحديات عديدة، مؤكدا ضرورة أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط وكفاءات وليست من خلال المحاصصة والطائفية لضمان العبور من الأزمة الراهنة.

ولفت الكاتب والمحلل السياسى اللبناني، إلى أن الرئيس الفرنسي يتابع بنفسه إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، لمنع أي محاصصة فيها خاصة أن فرنسا حريصة على مساعدة لبنان لمواجهة أزمته الراهنة.

وفى وقت سابق أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوح بعقوبات على كبار المسؤولين في لبنان خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب قناة العربية، فإن لائحة العقوبات التي لوح بها ماكرون شملت رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري و جبران باسيل وزير خارجية لبنان الأسبق وسعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق.

ولفتت قناة العربية، إلى أن لائحة عقوبات ماكرون على شخصيات لبنانية كانت ستشمل بنات الرئيس اللبناني ميشال عون.