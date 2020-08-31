شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 68 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2034 إصابة.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية / بترا/ - إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ22 أردنيا قادمين من الخارج، و46 حالة سُجِلت في عمان والزرقاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى تسجيل 43 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 1511 حالة شفاء.