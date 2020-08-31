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نتنياهو يؤكد زيارة الوفد الأمريكى الإسرائيلى إلى الإمارات تاريخية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو: "التقيت مع قادة السودان وسلطنة عمان وتشاد وغيرها من الدول خلال السنوات الماضية"، موضحا أن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات تاريخية.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل، خلال كلمة له، أن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات تشمل مجالات عدة وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي، لافتا إلى أن المعاهدة بين إسرائيل والإمارات ستقرب السلام بين الشعبين.

وتابع بنيامين نتنياهو: زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى الإمارات تاريخية.

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