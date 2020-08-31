شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب باتفاق السلام بين حكومة السودان والجبهة الثورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب الكويت باتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى اليوم الاثنين بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بوساطة ناجحة من جمهورية جنوب السودان.
وأكدت (الخارجية) الكويتية- في بيان صحفي - مساندة الكويت للسودان في هذه المرحلة ودعم جهوده بما يحقق الأمن والسلام في جميع ربوعه، وصولا إلى تعزيز الاستقرار والازدهار وتحقيق التنمية التي يتطلع إليها أبناء الشعب السوداني.
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