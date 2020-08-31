شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب باتفاق السلام بين حكومة السودان والجبهة الثورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب الكويت باتفاق السلام ‏الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى اليوم الاثنين بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بوساطة ناجحة من جمهورية جنوب السودان.

وأكدت (الخارجية) الكويتية- في بيان صحفي - مساندة الكويت للسودان في هذه المرحلة ودعم جهوده بما يحقق الأمن والسلام في جميع ربوعه، وصولا إلى تعزيز الاستقرار والازدهار وتحقيق التنمية التي يتطلع إليها أبناء الشعب السوداني.