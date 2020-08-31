شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل الحريرى والسينورة لرئيس الوزراء اللبنانى المكف مصطفى أديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيسا وزراء لبنان السابقين ، سعد الحريرى،وفؤاد النسيورة رئيس الوزراء المكلّف مصطفى أديب، حيث كانت أجواء اللقاء إيجابية.

حيث التقى رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، سعد الحريري، فى بيت الوسط رئيس الوزراء المكلّف مصطفى أديب، وقد رافق الحريري أديب إلى الباب الخارجي، حيث ودّعه وانتظر وإياه وصول سيارة أديب، قبل أن يكمل الأخير جولته على رؤساء الحكومات السابقين.