شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعلن توجيه دعوة لوفد إماراتى لزيارة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إنه توجيه دعوة لوفد إماراتي لزيارة إسرائيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو: التقيت مع قادة السودان وسلطنة عمان وتشاد وغيرها من الدول خلال السنوات الماضية، موضحا أن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات تاريخية.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل، خلال كلمة له، أن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات تشمل مجالات عدة وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي، لافتا إلى أن المعاهدة بين إسرائيل والإمارات ستقرب السلام بين الشعبين.

وتابع بنيامين نتنياهو: زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى الإمارات تاريخية.