شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية ترحب باتفاق السلام السودانى: ندعم ما يحقق الأمن والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية الكويتية باتفاق السلام السودانى، مؤكدة على دعم السودان فيما يحقق أمنها وسلامها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

فيما انطلقت اليوم مراسم توقيع اتفاق السلام السوداني في جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد حروب أهلية استمرت منذ خمسينيات القرن الماضى، وينظر السودانيون لهذا الحدث باهتمام بالغ، خاصة أنه ينهي عقود من الاقتتال الداخلى، ويتواجد عدد من كبار الشخصيات والمسؤوليين السودانيين للتوقيع على الاتفاق النهائي والتاريخى.

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ويحضر رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام.

وقال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إن بلاده ستعمل مع فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، وقيادة دولة جنوب السودان، لتحقيق ما تبقى من أجندة السلام.