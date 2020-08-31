شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد بشأن إضافة ساعات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية عبر «فارس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - قررت وزارة التعليم تمديد الفترة الزمنية لإضافة ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدتهم السابقة عبر نظام فارس. وأصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، اليوم الإثنين، تعميماً يقضي بتمديد عملية إدخال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام فارس حتى 16 جمادى الأولى. وجاء في التعميم: “بناءً على تعميم وزير التعليم بشأن رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدتهم السابقة؛ بهدف احتسابها في نظام الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية، وإشارة إلى تعميم وزير التعليم بشأن خيارات عودة الدراسة للعام القادم 1442هـ، عليه فقد تقرر تمديد الفترة الزمنية لإضافة شاغلي الوظائف التعليمية لما تحقق لهم من أنشطة تطوير مهني خلال مدة خدمتهم السابقة في نظام فارس استجابة للأوضاع الراهنة حتى يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1442 الموافق 31 ديسمبر 2020م”.

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