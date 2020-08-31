شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد».. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما تشمل الحالة الجوية، نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان مكة المكرمة المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.