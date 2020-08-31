موريتانيا.. دورة طارئة للبرلمان لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

استدعى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، برلمان بلاده لدورة طارئة، الخميس المقبل، لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في مرسوم، أصدرته الرئاسة الموريتانية، الإثنين، باستدعاء البرلمان لدورة فوق العادة، الخميس 3 سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي 9 أغسطس/آب الجاري، عين ولد الغزواني، حكومة جديدة، تضم 22 وزيرا، يرأسها وزير التجهيز والنقل السابق، محمد ولد بلال.

وبحسب وسائل إعلام محلية، بينها موقع الأخبار (خاص)، يتضمن برنامج حكومة الوزير الأول الجديد محمد ولد بلال، المقرر عرضه في الدورة الطارئة للبرلمان: "تعزيز أركان دولة القانون، ومكافحة الفقر والغبن، وترسيخ الوحدة الوطنية".

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كما يتضمن البرنامج، "بناء اقتصاد قوي ومتنوع وفعال في إنتاج القيمة المضافة، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير المرفق العمومي وتقريب خدمته من المواطنين".

وفي 6 أغسطس/آب الجاري، أقال ولد الغزواني حكومة الوزير الأول السابق إسماعيل ولد الشيخ سيديا، عقب تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية، تضمن اتهامات بالفساد لبعض الوزراء في الحكومة المقالة.

ولم يعلن رئيس الوزراء الموريتاني المُستقيل أسبابا أو تفاصيل أكثر، غير أنها تزامنت مع إعلان النيابة الموريتانية التحقيق في قضايا فساد مالي يتورط فيها رموز نظام الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز ومسؤولين بالحكومة المستقيلة.

ويحكم موريتانيا، منذ 1 أغسطس/ آب 2019، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو/ حزيران 2019، بدعم من سلفه ولد عبد العزيز.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.