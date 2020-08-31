كورونا..27 وفاة في السعودية و2 بالإمارات وواحدة بالبحرين

عواصم عربية/الخليج 365

أعلنت السعودية، الإثنين، تسجيل 27 وفاة جراء كورونا، والإمارات حالتين، فيما رصدت البحرين وفاة واحدة، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 27 وفاة، و951 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1.129 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 315.772؛ منها 3.897 وفاة، و290.796 حالة تعاف.

وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، و541 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 331 مريضا.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 70.231؛ منها 384 وفاة، و60.931 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و183 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 379 مصابا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 51.574 منها 190 وفاة، و48.654 حالة تعاف.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 25 مليونا و493 ألفا، توفي منهم أكثر من 852 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليون و798 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.